Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 4 bin 845 daireye yapı ruhsatı verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Ocak-Mart aylarında 4 bin 845 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü ocak, şubat ve mart aylarında yapı ruhsatı verilen daire istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre bölgede en çok daireye yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 742 daireye yapı ruhsatı verildi.

Bölgede 595 daire ile ikinci sırada yer alan il Edirne olurken, bu rakam Kırklareli'nde de 508 daire olarak kayıtlara geçti.

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