Kırklareli'nde bir araçta 2 tabanca ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir araçta 2 tabanca, bıçak, muşta ve sopa ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Demirköy ilçesinde sürdürülen yol uygulamasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.

Aramada 2 tabanca, bıçak, muşta, sopa ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.





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