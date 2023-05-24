KIRKLARELİ (AA) - Vali Birol Ekici, Kırklareli Engelli Hakları
Dayanışma Yardımlaşma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ercan Dinkler'i makamında kabul etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni kurulan derneğin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.
Dinkler de çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.
- Yağmur ve şükür duası
Kırklareli'nin Demircihalil köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Düğün salonunda gerçekleşen programa, Vali Birol Ekici, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.
Vali Ekici, suyun bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.
Yağmur ve şükür duası programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, bu programlar ile birlik ve beraberliğin de sağlandığını kaydetti.
Konuşmanın ardından dua edildi.