Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ü.K yönetimindeki 39 ACD 467 plakalı motosiklet, Edirne Bayırı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.









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