Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fahri Kasapoğlu Ortaokulu, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulunu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere trafik güvenliği önemini anlatıp yaya ve araçların uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Yayaların güvenliği açısından kaldırımları, yolun karşısına geçmeleri için de yaya geçitlerini kullanmaları uyarısında bulunan ekipler, araçla yolculuk yapan sürücülerin trafik sinyalizasyon, şehir içi ve şehirlerarası hız kurallarına, güzergah boyunca farklı kuralların yer aldığı trafik levhalarındaki uyarılara uymaları gerektiği belirtildi.

Eğitimler kapsamında 299 öğrenciye trafik kuralları, trafik eğitim parkında uygulamalı gösterildi.

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