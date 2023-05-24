Kırklareli'nde yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kent Konseyi ve Kırklareli Belediyesi tarafından yerel tohum üretimine dikkati çekmek amacıyla köylü kadınlarının ürettiği yerel tohum sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı.

Kırklareli Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 4 bin pembe, kırmızı, çeri domates, köy biberi, kabak, salatalık ve çibriska (mercimek otu) fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, ​​​​​​​gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli tohuma sahip çıkmak ve çoğalmasını sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Endüstriyel tarım sistemiyle üretilen kimyasala dayalı tarım ürünlerine alternatif oluşturmak istediklerini ifade eden Ertaş, bu kapsamda yerel tohumların artmasını, üretimlerde ata tohum kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ata tohumlarından üretilen sebzelerin çok daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Ertaş, "Bizim mücadelemiz bu. Dolayısıyla ata tohumların daha da artmasını ve bu tohumlardan üretilen ürünlerin tüketilmesini arzu ediyoruz. Bu etkinliğimizde halkımıza binlerce fidenin dağıtımını yaptık. Gerçek üreticinin kendisinden alarak, emeklerine destek vererek bir tarım sistemini kurmak, dünyanın en büyük toplumsal sağlıklı gıda hareketini başlatmakla mümkün olacaktır." diye konuştu.





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