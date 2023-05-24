Kırklareli'nde berber ve kuaförler en iyi saç kesimi ve tasarımı için yarıştı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen "2023 Trakya Show" kapsamında berber ve kuaförler en iyi saç kesimi ve tasarımı için uğraş verdi.

Kırklareli Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Kurtuluş Karakahya, bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, mesleğin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, cilt bakımı ve renklendirme eğitimi ile devam etti.

Daha sonra berber ve kuaförler gösteri sundu.

Beş kategoride düzenlenen yarışmada yaklaşık 50 berber ve kuaför, en iyi saç kesimi ve tasarımı için yarıştı. Bazı yarışmacıların heyecanlandığı gözlendi.



Programında sonunda yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.





























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