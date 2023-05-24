Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde asayiş uygulamasında tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine E.Ç. G.B, L.M, S.Y. ve A.K'nin üst araması yapıldı.



Aramada 58,46 gram esrar, ruhsatsız tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.