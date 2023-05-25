Kırklareli'nde mezbahadan kaçıp emlakçıya giren dana kamerada

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mezbahadan kaçan dananın emlakçıya girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.



İlçedeki mezbahaya kesilmek üzere getirilen dana, sahibinin zinciri erken çözmesi sonucu bir anda kaçtı.

Sahibini ve mezbaha görevlilerini peşinden koşturan dana önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi, park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir emlakçı dükkanına giren daha, görevlilerce yakalandı.

Dananın emlakçıya girmesi ve içeridekilerin şaşkınlık yaşaması güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.









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