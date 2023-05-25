Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2-15 Mayıs tarihlerinde 15 operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 56,48 gram kubar esrar, 160,95 gram skunk, 0,52 gram kokain, 166,42 gram metamfetamin ile 33 sentetik ecza hap ele geçirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.