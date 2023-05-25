Trakya'da geçen yıl 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 2022 yılında 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) karayolu trafik kaza istatistikleri yayınlandı.

Buna göre, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen 197 bin 261 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 4 bin 659'u Trakya'da yaşandı.

En çok kaza 2 bin 797 ile Tekirdağ'da olurken, 964'ü de Edirne'de oluştu.

Kırklareli'nde ise 898 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

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