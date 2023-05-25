Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 17 Mart-23 Mayıs tarihlerinde kaçakçılık, organize ve mali suçlar, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçları ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında 33 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 146 bin 260 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 214 TAPDK bandrolü, 105 kaçak sigara, 17,7 kilogram kaçak tütün, 51 şişe kaçak içki, 8 litre etil alkol, sigara sarma makinesi, 3 elektronik sigara, dedektör ile 4 sahte pasaport, 7 tefecilik için düzenlenen senet, 9 sahte araç plakası, 2 tabanca ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

52 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütülen operasyonlarda bir şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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