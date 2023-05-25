Lüleburgaz'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Evrensekiz beldesi Fatih Mahallesi'nde Turgay Vatansever'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede diğer dairelere de sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Büyükkarıştıran ve Lüleburgaz belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saat süren müdahalesi ile söndürülen yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yangında binanın çatısında da çöküntüler meydana geldi.

Diğer daireler de ise hasar oluştu.

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