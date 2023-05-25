GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mezbahadan kaçıp emlakçıya giren dana kamerada

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mezbahadan kaçan dananın emlakçıya girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçedeki mezbahaya kesilmek üzere getirilen dana, sahibinin zinciri erken çözmesi sonucu bir anda kaçtı.

Sahibini ve mezbaha görevlilerini peşinden koşturan dana önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi, park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir emlakçı dükkanına giren dana, görevlilerce yakalandı.

Dananın emlakçıya girmesi ve içeridekilerin şaşkınlık yaşaması güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

- "Davetsiz misafir havasıyla girdi"

Emlakçı Ahmet Korkmaz, gazetecilere, dükkanda müşteri olduğu sırada dananın bir anda içeri girdiğini söyledi.

Hayvanı durdurmak için önüne geçmeyi düşündüğünü anlatan Korkmaz, dananın büyüklüğünü görünce bundan vazgeçtiğini ifade etti.

Korkmaz, korkup müşterileriyle dükkanda bir kenara sığındıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Merdiveni çıkınca büyüklüğünü gördüm. Çaresiz kenara attık kendimizi. İçeri girdi, zarar yapmadan Allah'tan arka tarafa geçti. Zaten sakinleştirici vurmuşlar. Düştü olduğu yerde baygınlaştı hayvan. Bir davetsiz misafir havasıyla girdi. Biz şok olduk zaten. Güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi bizde bir karşılama havası oldu ama sonra şok etkisiyle sağ tarafa attık kendimizi. Sonra baygınlaşınca çekerek dışarı çıkardılar."

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