Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.



Emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak, araca biniş ve iniş konularında personel ve öğrenciler bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma trafik timlerince, okul servisi denetimlerine ağırlık verildiği belirtildi.

Açıklamada, okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önleme maksadıyla araçların denetlendiği ifade edildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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