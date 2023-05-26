Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında börek, mantı ve baklava tanıtıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetler beğeniye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde İstasyon Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Vali Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile kurum müdürleri, stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Etkinlikler kapsamında Balkan börekleri, plaska böreği, hardaliye, Boşnak mantısı, cevizli baklava, kuru fasulye, kaşe çorbası ve reyhan şerbeti gibi ürünlere stantlarda yer verildi.

Ekici, gazetecilere, Kırklareli'nin yöresel lezzetleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Kentin bir birinden eşsiz lezzetlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Ekici, yöresel yiyeceklerin kadınlar tarafından büyük emeklerle üretildiğini belirtti.

Yöresel ürünlerin tanıtımını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Ekici, "Kırklareli'nin en leziz tatlarını tattık. Kadınların el emeği ile yaptıkları lezzetlerin tadına baktık. Yöresel ürünlerimizi ön plana çıkarmaya çalıştık." diye konuştu.

Etkinlikte yöresel ürünler hazırlayan bazı okullar da stant açtı.





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