Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

AA

Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde alınan seçim tedbirleri değerlendirildi.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ekici, seçimin hayırlı olmasını diledi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında börek, mantı ve baklava tanıtıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında börek, ...
Kırklareli'nde 5 ayda 4 bin 343 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 5 ayda 4 bin 343 düzensiz göçmen ...
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 Kırklareli'nde başladı
YEREL HABERLER Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 ...
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 Kırklareli'nde başladı
YEREL HABERLER Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 ...
Mezbahadan kaçan boğanın emlakçıya girdiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Mezbahadan kaçan boğanın emlakçıya girdiği anlar ...
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mezbahadan kaçıp emlakçıya giren dana kamerada
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mezbahadan kaçıp ...
Lüleburgaz'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın ...
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında bir ...
Trakya'da geçen yıl 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Trakya'da geçen yıl 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı ...
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli ...
Kırklareli'nde ormanlık alan turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ormanlık alan turizme kazandırılacak
Kırklareli'nde mezbahadan kaçıp emlakçıya giren dana kamerada
YEREL HABERLER Kırklareli'nde mezbahadan kaçıp emlakçıya giren dana ...
Kırklareli'nde eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde eşini öldüren sanık hakkında ...
Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 düzenlenecek
YEREL HABERLER Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası ...
Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 5 şüpheli ...
Kırklareli'nde berber ve kuaförler en iyi saç kesimi ve tasarımı için yarıştı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde berber ve kuaförler en iyi saç kesimi ...
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır ...
Kırklareli'nde yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yerel tohumlardan üretilen sebze ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi
Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.