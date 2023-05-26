Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde alınan seçim tedbirleri değerlendirildi.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ekici, seçimin hayırlı olmasını diledi.













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