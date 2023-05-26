Trakya'da seçim torbaları sandık kurullarına teslim edilmeye başlandı

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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da il seçim kurullarınca, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbalarının teslimi yapıldı.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için kentte hazırlıklar sürüyor.

Edirne İl Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu başkanları ve sandık görevlilerine eğitim verildi.

Eğitimin ardından sandık kurulu başkanlarına seçim torbaları dağıtıldı.

Kırklareli'nde de seçim görevlilerine eğitim verilmesinin ardından seçim malzemelerinin bulunduğu torbalar sandık kurulu başkanlarına teslim edilmeye başlandı.

Sandık kurulu başkanları, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu ve sandık seçmen listesinin bulunduğu torbaları kontrol ederek teslim aldı.

Tekirdağ'da da İl Seçim Kurulunca sandık kurulu başkanları ve sandık görevlilerine eğitim verilmesi sonrası sandık kurulu başkanlarına seçim torbaları dağıtıldı.

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