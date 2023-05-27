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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, Demirköy ilçesinde hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, yardım kamyonunun Hatay'a uğurlandığını söyledi.

Yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılacağını ifade eden Ekici, yardım kampanyasının sürdüğünü sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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