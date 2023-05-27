Kırklareli'nde 156 arı üreticisine 1400 kovan dağıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Trakya Arısı İçin Kovanına Sahip Çık Projesi" kapsamında 156 arı üreticisine 1400 kovan desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlük binasının bahçesinde düzenlenen programda, kendine has özellikler taşıyan Trakya arısının, dünyada Kafkas arısından sonra koruma altına alınan ikinci arı ırkı olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Trakya arısının uysallığı, hızlı çoğalması ve bal veriminin diğer arı ırklarına göre daha yüksek olduğunu ifade eden Aksoy, kentteki arıcıların balın yanı sıra propolis, arı sütü, apilarnil (erkek arı larvası), arı zehri ve arı ekmeği de ürettiklerini belirtti.

Kentte coğrafi işaretli meşe balı üretimi de yapıldığını anlatan Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden beri özellikle Kırklareli'mizde arıcılığın geliştirilmesi için uğraş vermekteyiz. Mevcutta 80 bin civarı kovanımız bulunmakta ama bu sadece bizim için başlangıç oldu. Biz beş yıl içinde kovan sayımızı 250 bine, daha uzun vadede ise 500 bine çıkarmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 156 arı üreticisine 1400 kovan dağıtıldı.





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