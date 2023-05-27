Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde devam ediyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 devam ediyor.

Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında yapılan ikinci günün ilk karşılaşmasında Sliema Hotsticks, HC Luxembourg'i 1-0 yendi.

Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

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