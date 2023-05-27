Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde süren Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep ekibi Nizip Zeugma, B Grubu maçında Slovenya'nın HK Triglav Predanovci takımını 8-2 yendi.

Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta) ve Vantaa HC (Finlandiya), B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan) ve MASK (Norveç) takımları mücadele ediyor.

Şampiyonanın ikinci gün son maçında Nizip Zeugma ile HK Triglav Predanovci karşılaştı. Müsabakada ilk dakikalardan itibaren rakibine üstünlük sağlayan Nizip Zeugma, rakibini 8-2 mağlup etmeyi başardı.

Nizip Zeugma Spor Kulübü Başantörenörü Yunus Şahin, AA muhabirine, dün Norveç ekibini 14-1, bugünde Slovenya ekibini 8-2 yenmeyi başardıklarını söyledi.

Gruptan çıkmayı garantilediklerini ifade eden Şahin, "Amacımız burada şampiyon olmak. İnşallah ülkemize şampiyonluğu getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda; Sliema Hotsticks, HC Luxembourg'u 1-0, Epitök ise MASK'ı 9-1 yenerken, SLF Mesaicos ile Vantaa HC 3-3 berabere kaldı.

Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.





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