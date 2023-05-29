Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.









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