Kırklareli'nde eşini öldüren sanığın yargılanması başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini silahla öldürdüğü, kızının da yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Z.A.A ve müşteki olarak çocukları M.N.A, Ö.A. ve U.A ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Z.A.A, savunmasında, eşi S.A'yi silahla öldürdüğünü kabul etti.

Eşinin bir süredir "IŞİD terör örgütüne sempati duyduğunu" ileri süren Z.A.A, eşi S.A'nın internet ortamında IŞİD'e üye olarak çeşitli toplantılara katıldığını iddia etti.

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi ile konuşmak amacıyla evine gittiğini, bir süre mutfakta konuşarak ikna etmeye çalıştığını aktaran Z.A.A, "Ancak eşim ikna olmadı ve bazı söylemlerinden sonra silahımı çıkararak hedef gözetmeksizin rastgele ateş ettim. Bir süre önce yanımızdan ayrılarak öteki odaya giden kızımın bağırma sesini duydum. Bulunduğu odaya gittiğimde oda boş ve cam açıktı. Camdan baktığımda kızımın aşağı atladığını gördüm. Koşarak yanına indim ve 'baba beni kurtar' dedi. Telefonumu evde unutmuştum, çevrede ikamet eden yakınlarımdan ambulans çağırmasını isteyerek olay yerinden uzaklaştım. Hiçbir şekilde kızıma doğru silah çevirmedim." savunmasını yaptı.

Sanığın oğlu M.N.A da babasından şikayetçi olduğunu, annesi hakkında söylenen iddiaların doğruluğunun bulunmadığını söyledi.

Diğer müşteki Ö.A. ve U.A'nın da savunma yaptığı duruşmada, Cumhuriyet Savıcısı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamını kabul etti.

Duruşma ileri tarihe ertelendi.

Sanık Z.A.A. hakkında eşi S.A'yı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sırasında evin ikinci katından atlayıp yaralanan kızı M.A'ya yönelik ise "suça teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- Olay

Kırklareli'nde 26 Ekim 2022'de Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde S.A'yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde bulmuştu.

Olay anında evin penceresinden atlayıp bacaklarından yaralanan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. ile anne Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, S.A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Z.A.A. ise daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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