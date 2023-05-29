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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 organizasyonu tamamlanırken, Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma ile Macaristan'ın Epitök ekibi C1 kategorisine yükseldi.

Çim hokeyi sahasında dördüncü günün ilk karşılaşması HK Triglav Predanovci (Slovenya) ile Vantaa HC (Finlandiya) arasında yapıldı. Karşılaşmada 3-1 Slovenya temsilcisi galip geldi.

Günün ikinci karşılaşmasında İsveç'in SLF Mesaicos ekibi, Novreç'in MASK temsilcisini 8-0 mağlup etti.

Üçüncü karşılaşmada Nizip Zeugma, Lüksemburg ekibi HC Luxembourg'u 5-3 yendi.

Son karşılaşmada ise Macaristan'ın Epitök takımı, Malta temsilcisi Sliema Hotsticks'e 2-1 üstünlük sağladı.

Müsabakaların ardından Nizip Zeugma ile Epitök, C1 kateorisine çıkmaya hak kazandı.

Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele etti.

Nizip Zeugma Spor Kulübü Başantrenörü Yunus Şahin, gazetecilere, yaklaşık 3 aydır şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu kazandırdıkları için gururlu olduklarını ifade eden Şahin, sporcuları tebrik etti.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek tarafından sporculara madalya verildi.





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