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Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadullah Yeşil idaresindeki 59 AC 451 plakalı otomobil ile Eren Şencan yönetimindeki 34 DPA 780 plakalı otomobil Kırıkköy kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücülerden Yeşil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Şencan ile otomobillerde bulunan Tenzile Yeşil, Gürkan Gülser ve Ahmet Karataş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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