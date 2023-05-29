Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadullah Yeşil idaresindeki 59 AC 451 plakalı otomobil ile Eren Şencan yönetimindeki 34 DPA 780 plakalı otomobil Kırıkköy kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücülerden Yeşil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Şencan ile otomobillerde bulunan Tenzile Yeşil, Gürkan Gülser ve Ahmet Karataş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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