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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, kaymakam adaylarını makamında kabul etti.

Vali Ekici kaymakam adayları Saliha Nur Şeker, Musa Türkmen ve Halil Affan Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

Meslek hayatı hakkında kaymakam adaylarına bilgi veren Ekici, kaymakam adaylarına görevlerinde başarı diledi.

- KLÜ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen törende, KLÜ Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ile KOOP-İŞ Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Ziya Nur Üzmez tarafından protokol imzaları atıldı.

Şimşek, sözleşme ile personelin mali ve sosyal haklarının arttırıldığını söyledi.

Üzmez de, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.









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