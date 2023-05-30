Kırklareli'nde depremzede çocuklar fidanları toprakla buluşturdu

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KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kırklareli'nde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları 30 fidanı toprakla buluşturdu.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen ailelerin çocukları için yurt bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Çocuklar burada fidanları toprakla buluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, AA muhabirine çocukları depremin izinden uzak tutmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarda çevre bilincinin oluşması amacıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Babuşcu, etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.



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