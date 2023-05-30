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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi, Lüleburgaz ilçesinde köprü yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turgutbey ile Sakız köyleri arasındaki köprünün taşkın nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Ekipler tarafından köprüde onarım çalışmalarına başlandığını ifade eden Kuşoğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

- Eski belediye başkanlarının isimleri sokaklara verilecek

Ahmetbey beldesinde eski belediye başkanlarının isimleri sokaklara verilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, eski belediye başkanlarının isimlerinin beldedeki sokaklara verilerek yaşatılacağını belirtti.

Altıntaş, yeni sokak tabelalarının en kısa sürede asılacağını kaydetti.

- 4-6 yaş değerler eğitimi yıl sonu etkinliği düzenlendi

Kırklareli Bahriye Sultan 4-6 yaş Değerler Eğitimi Okulu yıl sonu etkinliği yapıldı.

Bahriye Sultan Camisi bahçesindeki etkinlikte öğrenciler sandalye kapmaca, bil bakalım, denge oyunu, köpük kapmaca, balon patlatma, çuval yarışı, yüz boyama ve yumurta taşıma oyunları oynadı.

Etkinliğe Müftü Yusuf Eviş, Şube Müdürü Abdullah Mangır, öğrenci ve veliler katıldı.



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