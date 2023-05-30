Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayalıköy Barajı ile Babaeski ilçesindeki göletlerde denetim yapıldığını söyledi.

Kayalıköy Barajı'nda mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış misina ağın ele geçirildiğini belirten Aksoy, ağa takılı bulunan balıkların suya bırakıldığını kaydetti.

Aksoy, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.