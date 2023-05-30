Kırklareli'nde trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi.

Hayatını kaybeden Sadullah (83) ile eşi Tenzile Yeşil (81) için Kurtuluş Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çift Hamitabat köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile vatandaşlar katıldı.

Sadullah Yeşil idaresindeki 59 AC 451 plakalı otomobil ile Eren Şencan yönetimindeki 34 DPA 780 plakalı otomobil dün Kırıkköy kavşağında çarpışmıştı.

Kazada yaşlı çift hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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