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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da RC Türkiye Off-Road Şampiyonası düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, RC Türkiye Off-Road Şampiyonası heyecanının 2 gün süreceği bildirildi.

Şampiyonanın 3-4 Haziran tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları RC pistinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tüm vatandaşların şampiyonayı izlemeye davet edildi.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.



Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir Mahallesi'nde çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

İlçede tüm altyapı çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Talay, yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü anlatan Talay, "İlçemiz genelinde tamamlanmış olan altyapı çalışmalarımız ile birlikte başlamış olduğumuz asfaltlama, taş dizme ve kaldırım çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor." diye konuştu.

- Elektrik kesintisi

Pınarhisar'da 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Tozaklı, Cevizköy, Sütlüce ve Doğanca köylerine 3 Haziran Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 14.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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