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Sigara bağımlılığından kurtulanlardan "Sağlığınız için acilen sigarayı bırakın" çağrısı

AA

Sigara bağımlılığından kurtulanlardan "Sağlığınız için acilen sigarayı bırakın" çağrısı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde sigara bağımlılığından kurtulanlar, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde "Sağlığınız için acilen sigarayı bırakın" çağrısı yaptı.

Sigara bağımlılığından kurtulan Süleyman Sevinç, Betül Arıkan, Yıldız Yıldırım, Naile Gümüş, Batuhan Karasakal, Ahmet Gümüşten, Naile Şaylan ve Halime Bender, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Merkezinde çalışan ve üç yıl önce sigarayı bırakan Süleyman Sevinç, AA muhabirine, yaklaşık 23 yıl içtiği sigaranın kendisine verdiği zararı bıraktığı zaman anladığını söyledi.

Sigara içtiği için pişman olduğunu anlatan Sevinç, "Keşke daha önce bıraksaymışım. Şimdi hem rahat nefes alıyorum, dişlerim tertemiz oldu. Gülümsemem değişti insanlara karşı. Herkesin bir an önce bırakmasını tavsiye ederim." dedi.

- "Bunca yıl boşu boşuna sigara içmişim"

Sağlık Müdürlüğünde çalışan, yaklaşık 4 yıldır sigara kullanmayan Betül Arıkan, iş arkadaşının "çok kötü kokuyorsun" demesi üzerine 14 yıl bağımlı hale geldiği sigaradan uzaklaştığını belirtti.

Sigarayı bıraktığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Arıkan, sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışının dahi değiştiğini kaydetti.

Tütün bağımlısı olduğu günlerin pişmanlığını yaşadığını ifade eden Arıkan, "Bunca yıl boşu boşuna sigara içmişim. Hem sağlığıma hem keseme zarar olmuş." şeklinde konuştu.

- "Gerçekten, zaman kaybı"

Üç yıldır sigara kullanmayan, Sağlık Müdürlüğünde görevli Yıldız Yıldırım, 30 yıl bağımlı olduğu sigarayı bırakanlar arasında bulunuyor.

Kovid-19 salgını ile sigaradan uzaklaştığını dile getiren Yıldırım, "Sigara içtiğim zamanlarda her kış çok öksürüyordum. Yaz gelince öksürüğüm kesilirdi. Geniz akıntısı çok olurdu. Sigarayı bıraktığım süreçte 3 yıl içerisinde hiç öksürmedim. Yani kışın bile öksürmedim ve çok rahat geçti." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bıraktıktan sonra rahat uyuduğunu belirten Yıldırım, "Nereden dönülse kardır.' diyorum. Sigaranın hiçbir faydası yok. Gerçekten, zaman kaybı." dedi.

- "Çocuğumu kucağıma aldığımda kendimi suçlu hissetmeye başladım"

Kırklareli Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde çalışan ve iki yıl önce sigarayı bırakan Naile Gümüş, 22 yaşında arkadaş ortamında "Bir tane içince bir şey olmaz." diye düşünerek 10 yıl tütün bağımlısı olduğunu belirtti.

Sigara içtiği dönemde merdiven çıkarken ve gece uyurken zorlandığını söyleyen Gümüş, "Çok basit gibi görünebiliyor ama sigara aslında gerçekten ciddi bir bağımlılık. Onu kurtulunca anlıyor, biliyorsun. Çocuğumu kucağıma aldığımda kendimi suçlu hissetmeye başladım. Doktorlardan tavsiyeler aldım." diye konuştu.

- "Sigara içmemek insanın hayat kalitesini arttırıyor"

Yaklaşık 5 yıl önce sigara kullanma alışkanlığından vazgeçen, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Ahmet Gümüşten, 17 yaşında başladığı sigarayı 15 yıl içtiğini ve çok pişman olduğunu anlattı.

Eşinin desteği ve doktorların yardımı ile sigarayı bıraktığını ifade eden Gümüşten, "Sigara içmemek insanın hayat kalitesini arttırıyor. Gerçekten yediğin yemekten, içtiğin içecekten tat alıyorsun. Yürüyüşü değişiyor insanın, koşması değişiyor. Sigara içerken sabah kalktığımda bir acı oluyordu boğazımda, bir de gece boğazda bir ıslık çalar gibi oluyordu." dedi.

- "Herkese de bırakmasını tavsiye ederim"

Gençlik Merkezinde çalışan ve 4 yıl önce sigarayı bırakan Batuhan Karasakal da annesinin telkinleri ile yaklaşık 8 yıl içtiği sigarayı bıraktığını söyledi.

Sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışının değiştiğini fark ettiğini dile getiren Karasakal, "Sigarayı bıraktıktan sonra içtiğin suyun bile tadını alıyorsun. Yemeğin tadını alıyorsun. Bayağı fark var yani sağlık açısından. Herkese de bırakmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Dört yıl önce "kötü bir alışkanlık" dediği sigara tüketimini terk eden, Sağlık Müdürlüğünde çalışan Naile Şaylan ise sigaranın sağlığı tehdit eden çok sinsi bir düşman olduğuna dikkat çekti.

Yaklaşık 6 ay önce sigara kullanma alışkanlığını bırakan Halime Benber de yaklaşık 50 yıl sigara içtiğini ve çok pişman olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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