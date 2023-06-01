Kırklareli Valisi Ekici, depremzedelere kurban bağışında bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği kentlere gönderilmek üzere vekaletle kurban bağışında bulundu.

Vali Ekici, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi.

Vakıf görevlilerini makamında kabul eden Vali Ekici, bağış makbuzunu imzaladı.

Ekici, deprem bölgesindeki yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını söyledi.

Depremlerin ilk anından itibaren gönül seferberliği ile bölgeye maddi manevi her türlü yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Ekici, hayırseverleri vekalet yolu ile kurban bağışında bulunmaya davet etti.













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