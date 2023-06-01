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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde okullar arası zeka oyunları yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzünlenen yarışmada küre ve equilibrio kategorilerinde birinci olan Vize Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Esila Mina Karabulut ve Hamza Yılmaz, Kayseri'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri tebrik eden Akdemir, Türkiye finallerinde başarılar diledi.

- Yerli hububat tohumları deneme sahaları incelendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik heyet, Vize ilçesinde oluşturulan yerli hububat tohumları deneme sahalarında incelemede bulundu.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan yulaf, arpa, buğday, tıbbi aromatik bitki deneme sahalarını gezip yetkililerden bilgi alan Aksoy, yerli ve milli tohum çeşitleri ile kullanım alanlarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Deneme sahalarına ekilen yerli tohumlar arasında yüksek verim ve kaliteyi sağlayan tohumları tespit etmeye çalıştıklarını ifade eden Aksoy, deneme sahalarında incelemelerinin devam edeceğini belirtti.



















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