KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri Vize ilçesinde içme suyu sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Çövenli köyündeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade eden Kuşoğlu, kentin her noktasında durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
- Okuma yazma kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ikinci kademe okuma yazma kursu açılacak.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 5 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtilen açıklamada, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kursa davet edildi.