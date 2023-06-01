Kilolu diye terk edildi, kendini baştan yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri Vize ilçesinde içme suyu sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Çövenli köyündeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade eden Kuşoğlu, kentin her noktasında durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

- Okuma yazma kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ikinci kademe okuma yazma kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 5 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtilen açıklamada, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kursa davet edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.