Lüleburgaz'da "Kadının Emeği" sergisi açıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) "Kadının Emeği" sergisi açıldı.

Açılış törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, kurum müdürleri ile kursiyerler katıldı.

SODAM Müdürü Hilal Mete Şahin, dezavantajlı kadınların topluma kazandırılması ve iş hayatına kazandırılması için bir çok kurs açtıklarını söyledi.

Açılan kurslarda kadınların kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Şahin, tüm kadınları kurslara davet etti.

Konuşmaların ardından Ekici, Sarıçam, Tuncer ve Yüce tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Sergi yarın sona erecek.

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