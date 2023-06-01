Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 23-29 Mayıs tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 12 gram metamfetamin, 553 kök haşhaş, 200 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 32 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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