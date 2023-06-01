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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde modern süt üretim tesislerinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanıyor

AA

Kırklareli'nde modern süt üretim tesislerinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde modern süt üretim tesisleri enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü güneş panellerinden karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kentteki 6 işletmeye enerjilerini güneş panellerinden elde edebilmeleri için 2 yılda 9 milyon lira hibe desteği sağladı. Bu işletmeler tesislerine kurdukları güneş panellerinden elde ettikleri enerji sayesinde girdi maliyetlerini düşürdü.

Değirmencik köyünde 90 dönüm alanda, 1500 büyükbaş hayvan ile günde ortalama 19 ton süt üretimi yapan tesis de hibe desteğinden yararlanan işletmelerden biri oldu. İşletme, 528 güneş panelinden saatte üretilen 750 kilovat enerjiyle tüketiminin çoğunu karşılıyor.

- "Elektrik faturalarından kar ediyoruz"

Şirketin ziraat mühendisi Gamze Hotun, AA muhabirine, yenilenebilir enerji için yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık yatırım yaptıklarını, yatırım masrafının yarısına devletin destek verdiğini söyledi.

Tesiste modern süt üretiminde kullanılan pek çok elektrikli alet olduğunu, devlet desteğiyle gerçekleştirdikleri proje sayesinde girdi maliyetlerinin azaldığını ifade eden Hotun, "Elektrik faturasında yüzde 67 oranında kar elde ettik. İşletmelerin devlet desteklerinden yararlanıp teknoloji yatırımı yapması hem bizi hayvancılık olarak daha ileriye götürüyor hem de teknolojiyle beraber birçok fayda sağlıyoruz." dedi.

- "Devletimiz yüzde 50'sini hibe ediyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da devlet desteklerinin her geçen gün arttığını, ağıl kurulumundan güneş enerjisi kurulumuna, süt sağım makinesinden yem karma makinesi alımına kadar yüzde 50 hibe desteği olduğunu aktardı.

Devletin kırsal kalkınmaya önem verdiğine işaret eden Aksoy, "Üreticilerimiz bir sağım makinesi de alsa devletimiz yüzde 50'sini hibe ediyor. 100 tane de alsa devletimiz yüzde 50'sini hibe ediyor yani devlet kırsal kalkınma ve ekonomik altyapılarda yüzde 50 hibe şeklinde çalışıyor, çalışmaya da devam ediyor. Devletimiz, üretimin her alanını desteklerle çoğaltmaya çalışıyor. Üreticimize destek veriyor." diye konuştu.

Modern süt üretimi yapan tesislere yeşil enerji hibesinin hem işletme maliyetlerinin düşmesi hem de çevreye duyarlı bir yatırım olması nedeniyle önem taşıdığını anlatan Aksoy, bu kapsamda 6 işletmeye 9 milyon liralık hibe desteği sağladıklarını kaydetti.

Aksoy, Kırklareli'nde geçen yıl üreticiye ödenen hibe desteğinin 748 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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