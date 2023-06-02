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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinin Karaabalar köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Köy meydanında gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Ekici, Türkiye'nin zannedildiği gibi su zengini bir ülke olmadığını söyledi.

Suyun artık çok daha bilinçli kullanılması gerektiğini ifade eden Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- Mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylar, teorik ve pratik uygulamaya tabi tutuldu.

Adaylar sınavda motorlu kara taşıtı satın alma, satın alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemleri konularında soruları yanıtladı.









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