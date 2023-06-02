Kırklareli'nde "Tarihi Eser ve Biyoçeşitlilik Kaçakçılığı" konferansı düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş, "Arkeolojik alanlar birer veri bankası gibidir. Oradan bir şekilde bir parçayı kopardığınız zaman o yerle ilgili eserleri oradan aldıktan sonra sağlam kalmış olsa bile bizim için çok fazla bir önemi kalmış olmuyor." dedi.

Yaraş, Kırklareli Kent Konseyi ile Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) Tarihi Eser ve Biyoçeşitlilik Kaçakçılığı konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'de en fazla define kazısının yapıldığı ilin Kırklareli olduğunu öne sürdü.

Kırklareli'nde define alanında büyük talanların yaşandığını ifade eden Yaraş, Vize ilçesinde çok büyük tahribatın oluşturulduğunu söyledi.

Arkeolojik tahribatın özellikle kentin İstanbul'a yakınlığından kaynaklandığını aktaran Yaraş, "Organizasyon o kadar büyük ve o kadar kapsamlı ki çok derinlere indiklerini özellikle de Vize ve civarında çok kapsamlı, profesyonelce bu işi yaptıklarına tanık oldum. Gerçekten çok üzücü." diye konuştu.

Yaraş, arkeolojik alanların geçmişi en iyi geleceğe aktaran alanlar olduğunu daha fazla korunması gerektiğini dile getirdi.

Kültürel mirasa daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yaraş şöyle devam etti:

"Arkeolojik alanlar birer veri bankası gibidir. Oradan bir şekilde bir parçayı kopardığınız zaman, o yerle ilgili eserleri oradan aldıktan sonra sağlam kalmış olsa bile bizim için çok fazla bir önemi kalmış olmuyor. Çünkü biz o buluntularla orayı anlamlandırabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir kaçak kazı her halde kültür mirasına vurulan en büyük darbedir. Biz arkeologlar için de büyük bir trajedidir. Hep birlikte mümkün olduğu kadar bu kültürel mirası korumamız gerekiyor. Dünyada en fazla tümülüsün olduğu coğrafyalardan biri Trakya. Trakya Türkiye'nin arkeolojik açıdan en bakir kalmış yerlerinden bir tanesi. Güneydoğu Anadolu bile buradan çok daha iyi biliniyor."

Konferansta Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe ile Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş da konuştu.

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