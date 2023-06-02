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GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde çalılık alanda ceset bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

AA

GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde çalılık alanda ceset bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında cesedin Hakan Ç'ye (23) ait olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri olaya ilişkin M.E. ile B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 2 şüpheliyi Çukurpınar köyünde yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından jandarmaya teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cesedin bulunduğu bölgedeki bir çiftlikte arama yaptı.

Çiftliğin yakınında Hakan Ç'ye ait kıyafetlerin yakıldığı belirlendi. Ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir balta, benzin bidonu ile bazı materyalleri muhafaza altına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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