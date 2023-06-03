Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri Vize ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda A.D. ve B.D'yi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 348 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek ile 21 bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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