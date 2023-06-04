Kırklareli'nde yağlı güreş etkinliği kapsamında at yarışları düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" kapsamında at yarışları yapıldı.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 3 kategoride 3 yarış düzenlendi.

Koşularda kategorilerinde Serkan Karakoç, Mehmet Aktay, Bahattin Yenioğlu birinci oldu.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada yarışların 11 atın katılımıyla yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yarışlara yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden Çölgeçen, yarışmalara katılan at sahiplerine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Çölgeçen tarafından dereceye giren at sahiplerine kupaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.