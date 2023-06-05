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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası düzenlendi.

Karahıdır Mahalle Muhtarlığı tarafından bir çay bahçesinde düzenlenen programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Suyun daha bilinçli kullanılması gerektiğini ifade eden Ekici, çiftçilere de bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

- Vali Ekici, ilaç fabrikasını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ilaç firmasını ziyaret etti.

Ekici, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile fabrikayı gezip yetkililerden bilgi aldı.

Ekici işçilerle sohbet edip istekleri dinledi.





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