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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediyesi mezarlıkta temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışması yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için çalışmaların yapıldığını ifade eden Gün, mezarlıkta zarar görmüş yollarında onarıldığını kaydetti.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar'da yol yapım çalışması devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde yol yapım, kaldırım düzenleme, yağmur suyu kanalı ve bordür çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin yoğun mesai harcadığını ifade eden Talay, ilçenin tamamında yol yapım çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Altyapıyı hatlarını tamamen yenilediklerini dile getiren Talay, en kısa sürede yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını da tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- Kaymakam Büyükkılıç'tan sporculara ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Floor Curling Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporcuları ziyaret etti.

Büyükkılıç, okulla rarası Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Kırklareli'ni temsil edecek Atatürk Ortaokulu sporcuları ile bir araya gelerek, şampiyonada başarılar diledi.

Sporcuları her zaman desteklediklerini ifade eden Büyükkılıç, sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

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