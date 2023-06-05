Kırklareli'nde çiftçilere tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pınarhisar ilçesinin Kurudere köyünde bir kahvehanede düzenlenen programda, suyun bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.
Kuraklığa dayanıklı alternatif bitki çeşitlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, özellikle vahşi sulamadan uzak durulması gerektiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından çiftçilere toprak neminin korunmasının önemi ve toprak neminin korunmasında uygulanacak yöntemler, suyun doğru kullanılması gibi konular hakkında bilgi verildi.