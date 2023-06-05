Kırklareli'nde çiftçilere tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pınarhisar ilçesinin Kurudere köyünde bir kahvehanede düzenlenen programda, suyun bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

Kuraklığa dayanıklı alternatif bitki çeşitlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, özellikle vahşi sulamadan uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından çiftçilere toprak neminin korunmasının önemi ve toprak neminin korunmasında uygulanacak yöntemler, suyun doğru kullanılması gibi konular hakkında bilgi verildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.