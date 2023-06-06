Kırklareli'nde depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kırklareli'nde misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen ailelerin çocuklarına uçurtma dağıtıldı.

Yurt bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar uçurtmaları uçurdu.



Çocuklardan Samet Yurtseven, AA muhabirine etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

Uçurtma uçurmayı çok sevdiğini ifade eden Yurtseven, uçurtmayı gökyüzüne havalandırdığında büyük keyif aldığını söyledi.

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