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Kırklareli'nde köyde yaşayan çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi

AA

Kırklareli'nde köyde yaşayan çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde köyde yaşayan çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce taşımalı sistemin uygulandığı TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında eğitmen Fatih Eryılmaz tarafından köyde yaşayan 12 çocuğa 72 saatlik eğitim verildi.

Okulun konferans salonunda kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli komiser Öznur İzidoğru, Okul Müdürü İbrahim Erginsoy tarafından belgeleri verildi.

- "Kurs bana ciddi anlamda katkı sağladı"

Kofçaz ilçesinin Kuzulu köyünden taşımalı sistem ile gelen öğrencilerden Emre Balkan, AA muhabirine kodlama eğitimin ardından el sallayan robot tasarladığını söyledi.

Eğitimle elektronik materyalleri tanıma şansı bulduğunu ifade eden Balkan, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Öğrencilerden Ahmet Sencer ise arkadaşları ile kurs sayesinde güzel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Proje tasarlamayı, robot yapmayı öğrendiğini belirten Sencer, "İleride daha büyük bir robot yapmayı düşünüyorum. Kurs bana ciddi anlamda katkı sağladı." dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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