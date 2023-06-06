Kırklareli'nde 36 arı üreticisine 324 kovan dağıtıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Trakya Arısı İçin Kovanına Sahip Çık Projesi" kapsamında Demirköy ilçesinde 36 arı üreticisine 324 kovan desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlük binasının bahçesinde düzenlenen programda, kentin coğrafi konumu, fiziki yapısı ve iklim özellikleri gibi faktörler göz önüne alındığında arıcılık için çok uygun bir yer olduğunu söyledi.

Kentte coğrafi işaretli meşe balının üretildiğini hatırlatan Aksoy, bal üretiminde verim ve kalitenin arttırılası için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından arı yetiştiricilerine kovanları teslim edildi.









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